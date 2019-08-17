В Приморье 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Семнадцать участков дорог подтопило в Приморье в результате прошедшего тайфуна "Кроса", сообщает администрация региона.

"По состоянию на 17.00 (10.00 мск) 17 августа в результате тайфуна "Кроса" проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, продолжает работать техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.

В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка. В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. Размыло временный объезд на 185-м километре дороги Раздольное–Хасан. В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи.

В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское, к населенному пункту Садовый. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово есть переливы через проезжую часть, как и на подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке.

В Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Проезда нет в село Константиновка. В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка и Мельгуновка. В Дальнереченском районе нет проезда в село Грушевое. В Красноармейском районе проезда нет в села Новополтавка, Муровка, Новокрещенка.