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РИА Новости

В Приморье 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна "Кроса"

16:24 17.08.2019 (обновлено: 17:12 17.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Семнадцать участков дорог подтопило в Приморье в результате прошедшего тайфуна "Кроса", сообщает администрация региона.
"По состоянию на 17.00 (10.00 мск) 17 августа в результате тайфуна "Кроса" проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, продолжает работать техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.
Линии электропередач
Вчера, 05:59РИА Новости
Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка. В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. Размыло временный объезд на 185-м километре дороги Раздольное–Хасан. В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи.
В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское, к населенному пункту Садовый. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово есть переливы через проезжую часть, как и на подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке.
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
16 августа, 13:42РИА Новости
В Приморье из-за тайфуна "Кроса" пять рек вышли из берегов
В Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Проезда нет в село Константиновка. В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка и Мельгуновка. В Дальнереченском районе нет проезда в село Грушевое. В Красноармейском районе проезда нет в села Новополтавка, Муровка, Новокрещенка.
Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Подтоплено около 530 придомовых территорий. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
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