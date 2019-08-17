В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Около 530 придомовых территорий потоплено в Приморье в ходе тайфуна "Кроса", сообщает региональный главк МЧС.

Тайфун проходил недалеко от Приморья, он принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках региона. Шесть сел Красноармейского района и одно - Уссурийского городского округа отрезаны. По данным синоптиков, тайфун прошел по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края. В пятницу сообщалось о потоплении 300 подворий и 20 домов.

"На данный момент остаются залитыми дождевыми водами 1 частный дом в поселке Краскино Хасанского района, 268 придомовых территорий в 4 муниципальных образованиях. В Красноармейском районе от воды освободились все придомовые территории", - говорится в сообщении.

В Уссурийском городском округе подтоплено в селе Кроуновка 96 придомовых территорий, в селе Яконовка – 43 придомовые территории, в селе Алексее-Никольское – 30 придомовых территорий. В Дальнереченске - 43 придомовых территории.

В Хасанском районе подтоплен 1 частный дом в поселке Краскино, в поселке Посьет – 1 придомовая территория, в поселке Зарубино – 3 придомовых территории, в селе Андреевка – 16 придомовых территорий, в селе Цуканово – 5 придомовых территорий.

В Октябрьском районе потоплено в селе Константиновка 12 придомовых территорий, в селе Полтавка – 6 придомовых территорий, в селе Чернятино –12 придомовых территорий.