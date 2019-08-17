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РИА Новости

В Одесской области объявили траур после пожара в гостинице

16:13 17.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Траур объявлен в Одесской области Украины в субботу после пожара в отеле "Токио стар", где погибли девять человек, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте обладминистрации.
Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Вчера, 16:01РИА Новости
Полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в одесском отеле
"Объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - сказано в тексте распоряжения, подписанного и. о. главы облгосадминистрации Светланой Шаталовой.
На всей территории области на госучреждениях и предприятиях приспустят государственные флаги.
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