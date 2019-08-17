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РИА Новости

Полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в одесском отеле

16:01 17.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Четверо из десяти пострадавших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех во время брифинга.
Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности, представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
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"Так, 10 человек доставлены в городские клинические больницы, четверо из которых находятся в очень тяжелом в настоящее время состоянии, за их жизнь борются врачи. У них прежде всего ожоги различной степени тяжести, а также ожоги верхних дыхательных путей", - цитирует Беха агентство УНН.
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