Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T18:25Z
https://ria.ru/20190817/1557596228.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины

14:27 17.08.2019 (обновлено: 18:25 17.08.2019)
61421
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Так, бизнесмен назвал Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко коррупционерами, которые работали "на свои карманы и украли очень много денег".

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов".

Сэм Кислин
Бизнесмен также рассказал, что в США на бывшего украинского лидера завели несколько уголовных дел, одно из которых касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере одного миллиарда долларов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
12 августа, 14:17Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Болезненные, но не смертельные укусы". Порошенко дал показанияЭкс-президент Украины Петр Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве. После выхода из здания Госбюро расследований неизвестные забросали его яйцами. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов прокомментировал ситуацию.
По его словам, по распоряжению Порошенко эти деньги могли уйти не по назначению: "Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам".
Во время правления Порошенко Кислину запретили въезд на Украину после того, как он сообщил о коррупционных схемах экс-президента. На этой неделе он приехал на Украину, чтобы "встретиться с новым руководством страны".
Ранее Госбюро расследований Украины завело на Порошенко одиннадцать дел, в трех из них бывший президент имеет статус свидетеля. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Порошенко проходит свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
16 августа, 15:21РИА Новости
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
52261724152731
Обсудить 42
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сразу видно шо Петя с ним не поделился честно нажитыми мильёнами)) Вот его на правду и пробило.
17 августа, 14:55
maks.chuprin.87
78163017
Как от кормушки отодвигают таки сразу все такие разговорчивые и правильные., а пока сидят у кормушки разговаривать некогда рыло занято.
17 августа, 15:24
ИИИсай Исаев
3911000
Рекомендуем
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Горящий танкер в Оманском заливе
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
В США оценили развитие российского флота
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Глава МИД Польши предложил способ "устрашения" России
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния