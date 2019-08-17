Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Так, бизнесмен назвал Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко коррупционерами, которые работали "на свои карманы и украли очень много денег".
"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов".
Бизнесмен также рассказал, что в США на бывшего украинского лидера завели несколько уголовных дел, одно из которых касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере одного миллиарда долларов.
12 августа, 14:17Сказано в эфире - Радио Sputnik"Болезненные, но не смертельные укусы". Порошенко дал показанияЭкс-президент Украины Петр Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве. После выхода из здания Госбюро расследований неизвестные забросали его яйцами. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов прокомментировал ситуацию.
По его словам, по распоряжению Порошенко эти деньги могли уйти не по назначению: "Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам".
Во время правления Порошенко Кислину запретили въезд на Украину после того, как он сообщил о коррупционных схемах экс-президента. На этой неделе он приехал на Украину, чтобы "встретиться с новым руководством страны".
Ранее Госбюро расследований Украины завело на Порошенко одиннадцать дел, в трех из них бывший президент имеет статус свидетеля. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Порошенко проходит свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя.