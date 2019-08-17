В Королевском театре Мадрида не стали отменять выступления Пласидо Доминго

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Королевский театр в Мадриде не стал отменять из-за секс-скандала выступления тенора Пласидо Доминго, которые должны состояться в середине следующего года, и заявил, что подобные обвинения должны быть доказаны, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили выступления тенора.

"Королевский театр хочет выразить полную нетерпимость любому поведению, которое предполагает сексуальное насилие и домогательства, и иного характера, и полную солидарность жертвам этих действий… Считает, что обвинения в подобном поведении - в виду последствий - должны быть обоснованы и доказаны в соответствующих инстанциях", - говорится в заявлении театра.

Театр выразил "восхищение и признание" великолепной карьере Доминго и подтвердил, что не отменит выступления тенора в "Травиате" в роли Жоржа Жермона в мае-июле 2020 года.

Ранее и.о. министра культуры Испании Хосе Гирао также заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.