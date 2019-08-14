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РИА Новости
Культура

Концерт Пласидо Доминго в Москве не планируют отменять из-за секс-скандала

11:47 14.08.2019 (обновлено: 11:52 14.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Испанский оперный певец Пласидо Доминго. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.
"Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем – все остается в силе", - сообщили в пресс-службе.
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
13 августа, 12:09Радио
"Преследовал женщин". Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в харассменте
Ранее сообщалось, что Опера Сан-Франциско вслед за симфоническим оркестром Филадельфии отменила концерт 6 октября с участием Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.
Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. В Опере Лос-Анджелеса, где певец работает более 30 лет, обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.
В последние два года обвинения в домогательстве прозвучали в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как Me too и Time's up.
Певица Кэти Перри
13 августа, 18:37РИА Новости
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
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КультураКевин СпейсиХарви ВайнштейнПласидо ДомингоЛос-АнджелесСан-Франциско
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