Концерт Пласидо Доминго в Москве не планируют отменять из-за секс-скандала

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.

"Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем – все остается в силе", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Опера Сан-Франциско вслед за симфоническим оркестром Филадельфии отменила концерт 6 октября с участием Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.

Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. В Опере Лос-Анджелеса, где певец работает более 30 лет, обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.