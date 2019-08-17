Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве

Участники акции КПРФ "За честные и чистые выборы!" на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Официальная часть митинга завершена, начинается неофициальная концертная часть", - заявил ведущий акции со сцены.

Акция КПРФ получила название "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!" В митинге участвовали руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики и общественные деятели. По данным ГУ МВД, согласованная акция собрала порядка 4 тысяч человек.

Лидер КПРФ, депутаты и политики, участвовавшие в митинге, покинули мероприятие. В неофициальной части выступают приглашённые артисты, среди которых Игорь Тальков-младший и Надежда Крыгина.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, те, кто решил не оставаться на концертную часть, спокойно покидают проспект Сахарова.