Жители Сочи опубликовали видео с последствиями ливней

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Сети Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.

На видеороликах видно, что люди с трудом перемещаются по городу из-за сильных потоков воды. Некоторые даже решили "искупаться".

Движение автомобилей также затруднено.

По словам представителя мэрии Сочи, ливень, который продолжился в Адлерском районе, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий.

В пятницу, 16 августа, на курорте объявили штормовое предупреждение. Угроза формирования смерчей над морем, а также резкого подъема уровня воды в реках сохраняется. Согласно прогнозам, основной удар стихии придется на Лазаревский район.