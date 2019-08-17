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РИА Новости

Жители Сочи опубликовали видео с последствиями ливней

13:45 17.08.2019 (обновлено: 01:31 18.08.2019)
95333
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
На видеороликах видно, что люди с трудом перемещаются по городу из-за сильных потоков воды. Некоторые даже решили "искупаться".
Движение автомобилей также затруднено.
По словам представителя мэрии Сочи, ливень, который продолжился в Адлерском районе, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий.
В пятницу, 16 августа, на курорте объявили штормовое предупреждение. Угроза формирования смерчей над морем, а также резкого подъема уровня воды в реках сохраняется. Согласно прогнозам, основной удар стихии придется на Лазаревский район.
Экстренные службы города работают в усиленном режиме.
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СочиПроисшествия
Популярные комментарии
Городские власти не желают наладить сливные сооружения уже которое десятилетие - и это никого не волнует.
17 августа, 15:00
vvvdok
2420012
думайте что за видео выкладываете
17 августа, 14:37
TheAssaultcube .
4300011
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