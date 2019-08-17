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РИА Новости

В Одессе назвали версии пожара в гостинице

13:12 17.08.2019 (обновлено: 13:13 17.08.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция рассматривает три версии пожара в отеле "Токио стар" в Одессе, среди них - поджог с целью сокрытия преступления, сообщил на брифинге в облгосадминистрации представитель Нацполиции Украины.
Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Восемь человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности, представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
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"В данный момент следователями выдвинуты три версии: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности и возможное преступление с инсценировкой подпала для его сокрытия. Вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит на месте тела", - сообщил на брифинге представитель Нацполиции Одесской области, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
По его словам, владелец отеля дал показания, предоставил доступ к помещениям и идет на сотрудничество со следствием.
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