В Одессе назвали версии пожара в гостинице

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция рассматривает три версии пожара в отеле "Токио стар" в Одессе, среди них - поджог с целью сокрытия преступления, сообщил на брифинге в облгосадминистрации представитель Нацполиции Украины.

Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Восемь человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности, представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне.

"В данный момент следователями выдвинуты три версии: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности и возможное преступление с инсценировкой подпала для его сокрытия. Вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит на месте тела", - сообщил на брифинге представитель Нацполиции Одесской области, трансляцию вел телеканал "112 Украина".