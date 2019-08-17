Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила пассажирам об их правах в случае задержки авиарейса.

Задержкой рейса признается "перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете". Основные причины — погодные условия, технические неисправности и позднее прибытие самолета.

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать вернуть стоимость билета, даже если покупал его по "невозвратному тарифу". Также можно обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков из-за этой задержки (например, турист может опоздать на другой транспорт по прилету или не попасть на заранее оплаченную экскурсию). В этом случае пассажир должен составить претензию в адрес авиакомпании и приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.

Также у пассажира есть право на взыскание штрафа за просрочку доставки в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, напоминает Роспотребнадзор.

При задержке рейса более чем на два часа пассажир имеет право на бесплатные услуги, такие как хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка и прохладительных напитков, совершение двух телефонных звонков или отправку двух сообщений по электронной почте.