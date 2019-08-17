Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T13:16Z
https://ria.ru/20190817/1557593284.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155559/47/1555594777_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_fbab9824fbfb96fec6e045b51abeae42.jpg
РИА Новости
Туризм

Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса

13:13 17.08.2019 (обновлено: 13:16 17.08.2019)
1334
© РИА НовостиТолпа людей ожидает регистрации на рейс после сбоя во Внуково. 15 июня 2019
Толпа людей ожидает регистрации на рейс после сбоя во Внуково. 15 июня 2019
© РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила пассажирам об их правах в случае задержки авиарейса.
Задержкой рейса признается "перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете". Основные причины — погодные условия, технические неисправности и позднее прибытие самолета.
Пассажир ожидает в аэропорту
14 августа, 16:42Туризм
Опрос: половина российских туристов готовы простить задержку рейса за бонус
При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать вернуть стоимость билета, даже если покупал его по "невозвратному тарифу". Также можно обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков из-за этой задержки (например, турист может опоздать на другой транспорт по прилету или не попасть на заранее оплаченную экскурсию). В этом случае пассажир должен составить претензию в адрес авиакомпании и приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.
Также у пассажира есть право на взыскание штрафа за просрочку доставки в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, напоминает Роспотребнадзор.
Девушка в аэропорту
8 августа 2018, 08:00РИА Новости
Как получить компенсацию за задержку рейса
При задержке рейса более чем на два часа пассажир имеет право на бесплатные услуги, такие как хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка и прохладительных напитков, совершение двух телефонных звонков или отправку двух сообщений по электронной почте.
Если рейс отложен на четыре часа и более, то пассажирам предоставляется горячее питание. В случае ожидания более восьми часов авиакомпания обязана разместить клиентов в гостинице и предоставить трансфер до аэропорта.
1232002
Обсудить 0
ТуризмРоспотребнадзорОбщество
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
РИА
Новости
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
Ника Гварамия
Бывший гендиректор "Рустави 2" основал новый телеканал
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Лента
новостей
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Мужчина сжимает пачку сигарет
В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Возгорание в одесском отеле началось в помещении электрощитовой
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Глава МИД Польши предложил способ "устрашения" России
Отдыхающие на городском пляже в Евпатории
Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния