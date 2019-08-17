Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила пассажирам об их правах в случае задержки авиарейса.
Задержкой рейса признается "перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете". Основные причины — погодные условия, технические неисправности и позднее прибытие самолета.
При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать вернуть стоимость билета, даже если покупал его по "невозвратному тарифу". Также можно обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков из-за этой задержки (например, турист может опоздать на другой транспорт по прилету или не попасть на заранее оплаченную экскурсию). В этом случае пассажир должен составить претензию в адрес авиакомпании и приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.
Также у пассажира есть право на взыскание штрафа за просрочку доставки в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, напоминает Роспотребнадзор.
8 августа 2018, 08:00РИА НовостиКак получить компенсацию за задержку рейса
При задержке рейса более чем на два часа пассажир имеет право на бесплатные услуги, такие как хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка и прохладительных напитков, совершение двух телефонных звонков или отправку двух сообщений по электронной почте.
Если рейс отложен на четыре часа и более, то пассажирам предоставляется горячее питание. В случае ожидания более восьми часов авиакомпания обязана разместить клиентов в гостинице и предоставить трансфер до аэропорта.