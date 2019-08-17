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РИА Новости

Возгорание в одесском отеле началось в помещении электрощитовой

12:58 17.08.2019 (обновлено: 13:11 17.08.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Очаг возгорания в одесской гостинице "Токио стар", где при пожаре погибли восемь человек, находился в помещении электрощитовой, сообщил на брифинге в областной госадминистрации представитель полиции Украины.
Пожар в отеле произошел в ночь на субботу, пламя охватило около тысячи квадратных метров. По данным спасателей, восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.
В Госслужбе области по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших два иностранца - граждане Литвы и Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара.

"Была выявлена щитовая - основной очаг, откуда пошло пламя. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительному мнению следователей, могла вспыхнуть", - сказал на брифинге представитель полиции Одесской области, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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