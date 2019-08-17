Возгорание в одесском отеле началось в помещении электрощитовой

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Очаг возгорания в одесской гостинице "Токио стар", где при пожаре погибли восемь человек, находился в помещении электрощитовой, сообщил на брифинге в областной госадминистрации представитель полиции Украины.

Пожар в отеле произошел в ночь на субботу, пламя охватило около тысячи квадратных метров. По данным спасателей, восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.

В Госслужбе области по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших два иностранца - граждане Литвы и Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара.