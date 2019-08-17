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РИА Новости

В Москве началась согласованная акция КПРФ за прозрачные выборы

12:10 17.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Согласованный митинг, организованный КПРФ, начался на проспекте академика Сахарова в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция получила название "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!"
В митинге примут участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики и общественные деятели.
Как сообщалось ранее, акция проводится при участии ЦК КПРФ, Московского городского и областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" при участии ряда левых, народно-патриотических общественных организаций.
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КПРФМоскваРоссияОбщество
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