В Москве началась согласованная акция КПРФ за прозрачные выборы

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Согласованный митинг, организованный КПРФ, начался на проспекте академика Сахарова в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Акция получила название "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!"

В митинге примут участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики и общественные деятели.

Как сообщалось ранее, акция проводится при участии ЦК КПРФ, Московского городского и областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" при участии ряда левых, народно-патриотических общественных организаций.