Диетолог назвал идеальные продукты для перекусов на работе

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе могут быть фрукты и несладкий йогурт, при этом перекусывать нужно обязательно два раза в день, считает врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

Ранее Минздрав предложил ограничить продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики.

"Очень правильная инициатива, так как у нас растет количество людей, страдающих ожирением. Самый оптимальный перекус - это фрукты или несладкий йогурт", - рассказала РИА Новости Чедия.

Она уточнила, что перекусывать на работе нужно обязательно, чтобы сохранить здоровье и получить необходимую энергию. Здоровому человеку во время работы следует делать два перекуса в день, отметила диетолог.

"Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема", - пояснила Чедия.