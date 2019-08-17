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РИА Новости

Диетолог назвал идеальные продукты для перекусов на работе

12:00 17.08.2019
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© Depositphotos / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание
© Depositphotos / yacobchuk1
Девушка выбирает правильное питание. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе могут быть фрукты и несладкий йогурт, при этом перекусывать нужно обязательно два раза в день, считает врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.
Ранее Минздрав предложил ограничить продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики.
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"Очень правильная инициатива, так как у нас растет количество людей, страдающих ожирением. Самый оптимальный перекус - это фрукты или несладкий йогурт", - рассказала РИА Новости Чедия.
Она уточнила, что перекусывать на работе нужно обязательно, чтобы сохранить здоровье и получить необходимую энергию. Здоровому человеку во время работы следует делать два перекуса в день, отметила диетолог.
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"Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема", - пояснила Чедия.
Напитки, по ее словам, не должны быть сладкими, либо на упаковке должна стоять пометка "лайт", которая означает, что в продукте нет сахара.
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