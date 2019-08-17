Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T12:25Z
https://ria.ru/20190817/1557591373.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полиция опровергла информацию об избиении кандидата в депутаты в Петербурге

11:28 17.08.2019 (обновлено: 12:25 17.08.2019)
840
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Информация от сына кандидата в депутаты муниципального образования "Ульянка", заявившего, что ее якобы ударил сотрудник полиции, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным СМИ, кандидат от Партии роста хотела помочь волонтеру, который раздавал листовки. Как сообщил сын кандидата, полицейский забрал у волонтера паспорт. После того как его мать попыталась вмешаться, полицейский якобы ее ударил.

"Сотрудник полиции действовал строго в рамках закона. Это подтверждается и показаниями свидетелей", — сказал собеседник агентства.

702124
Обсудить 0
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Самолеты в аэропорту Борисполь
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
РИА
Новости
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Скорая помощь в Китае
На востоке Китая ураганный ветер опрокинул судно с людьми
Лента
новостей
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Глава МИД Польши предложил способ "устрашения" России
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Петербурге три человека пострадали при стрельбе на рынке
Участники акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Ника Гварамия
Бывший гендиректор "Рустави 2" основал новый телеканал
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния