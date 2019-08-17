Полиция опровергла информацию об избиении кандидата в депутаты в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Информация от сына кандидата в депутаты муниципального образования "Ульянка", заявившего, что ее якобы ударил сотрудник полиции, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным СМИ, кандидат от Партии роста хотела помочь волонтеру, который раздавал листовки. Как сообщил сын кандидата, полицейский забрал у волонтера паспорт. После того как его мать попыталась вмешаться, полицейский якобы ее ударил.