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РИА Новости

На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции

11:09 17.08.2019 (обновлено: 11:12 17.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерСамолеты в аэропорту "Борисполь"
Самолеты в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование.
"Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - информирует СБУ.
Отмечается, что задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи в организации побега Сильвера из аэропорта "Борисполь".
Амоса Дов Сильвера подозревают в организации международного наркокартеля.
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