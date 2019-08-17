В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу. Министр выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

"Абсурдна прежде всего сама постановка вопроса. Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем", - отметил Клинцевич.

По его словам, реализация предложений главы МИД Польши усилит военную напряженность в Европе, особенно в контексте с недавним выходом США из ДРСМД. "Тем более что от сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно, в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны. Могут даже сами попросить об этом", - сказал сенатор.