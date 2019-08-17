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РИА Новости

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

11:06 17.08.2019 (обновлено: 11:25 17.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу. Министр выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.
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"Абсурдна прежде всего сама постановка вопроса. Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем", - отметил Клинцевич.
По его словам, реализация предложений главы МИД Польши усилит военную напряженность в Европе, особенно в контексте с недавним выходом США из ДРСМД. "Тем более что от сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно, в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны. Могут даже сами попросить об этом", - сказал сенатор.
"Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить - в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике. Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер", - заявил Клинцевич.
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичЕвропаСШАВ мире
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