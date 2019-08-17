В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой

УФА, 17 авг — РИА Новости. Пациент наркологического диспансера в Башкирии предстанет перед судом за ложное сообщение о бомбе в больнице, он хотел сбежать из клиники домой, затерявшись во время эвакуации больных, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в наркологическом отделении больницы Белебеевского района республики, на службу "112" поступил анонимный звонок о бомбе в отделении, где лечились алкоголики и наркоманы. Ведомство уточняет, что прибывшие специалисты не обнаружили взрывчатых веществ в клинике, но нашли злоумышленника.

"Им оказался 37-летний пациент наркологического отделения больницы. Мужчина рассказал полицейским, что пошел на столь необдуманный поступок из-за желания покинуть стены медучреждения, затерявшись в толпе эвакуированных пациентов. Дело о ложном сообщении об акте терроризма направлено в суд", — сообщает башкирская полиция.