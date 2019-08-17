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РИА Новости

В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой

09:13 17.08.2019 (обновлено: 14:54 17.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Телефоны в дежурной части ОВД. Архивное фото
УФА, 17 авг — РИА Новости. Пациент наркологического диспансера в Башкирии предстанет перед судом за ложное сообщение о бомбе в больнице, он хотел сбежать из клиники домой, затерявшись во время эвакуации больных, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Инцидент произошел в наркологическом отделении больницы Белебеевского района республики, на службу "112" поступил анонимный звонок о бомбе в отделении, где лечились алкоголики и наркоманы. Ведомство уточняет, что прибывшие специалисты не обнаружили взрывчатых веществ в клинике, но нашли злоумышленника.
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"Им оказался 37-летний пациент наркологического отделения больницы. Мужчина рассказал полицейским, что пошел на столь необдуманный поступок из-за желания покинуть стены медучреждения, затерявшись в толпе эвакуированных пациентов. Дело о ложном сообщении об акте терроризма направлено в суд", — сообщает башкирская полиция.
Ведомство отмечает, что злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
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