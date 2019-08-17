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РИА Новости

Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине

05:59 17.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг – РИА Новости. Тайфун "Кроса" на некоторое время оставил без электричества более 7 тысяч человек в девяти населенных пунктах Сахалина, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
"Тропический шторм заявил о себе на острове порывами ветра более 30 метров в секунду. Частично остались обесточенными девять населенных пунктов острова, уже развернуты аварийно-восстановительные работы", - отметил собеседник агентства.
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По информации властей, в ночь на субботу основной удар стихии пришелся на западное побережье Сахалина. В результате перехлеста проводов частично без света остались села Чехов и Пионеры в Холмском районе и Урожайное, Новоселово в Томаринском районе. В них проживают около 3,6 тысячи человек. Стихия затронула и несколько домов на южной окраине Южно-Сахалинска. Смещаясь на север острова, тайфун обесточил линию электропередачи, питающую села Адо-Тымово, Воскресеновка, Молодежное и Арги-Паги в Тымовском районе, где проживают около 3,7 тысячи человек.
В ПАО "Сахалинэнерго" РИА Новости уточнили, что к 11.00 (03.00 мск) полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, нарушенное непогодой. Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи напряжением 35 кВ, снабжающей четыре села Тымовского района. В восстановительных работах было задействовано 10 бригад компании и 10 единиц техники.
Региональный главк МЧС направил штормовые предупреждения в администрации Курильского и Южно-Курильского районов. Островные синоптики прогнозируют в субботу на островах более 50 мм осадков за 12 часов.
"Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - сообщила пресс-служба ведомства.
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