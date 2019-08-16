Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу

Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind,

"Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.