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РИА Новости

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

23:10 16.08.2019
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© Flickr / Richard Lewis Аэропорт Анталии
Аэропорт Анталии
© Flickr / Richard Lewis
Аэропорт Анталии. Архивное фото
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу
Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind,
"Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель генконсульства РФ в Антале подтвердил задержку с вылетом туристов из Петербурга. Российская дипмиссия вела переговоры с авиакомпанией Nordwind и туроператором "Пегас Туристик".
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