В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Махачкалинский Кировский районный суд арестовал блогера-лихача, который сбил юношу в Махачкале, до 14 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что блогер-лихач сбил насмерть 19-летнего юношу в Махачкале. Аккаунт в Instagram нарушителя Махмуда Иманалиева насчитывает почти 60 тысяч подписчиков, там он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.

"Сегодня Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении Махмуда Иманалиева 2000 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком на два месяца (по 14 октября 2019 года включительно)", - говорится в релизе.

Ход расследования взяла на контроль республиканская прокуратура.