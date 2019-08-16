"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами

"Фейк" или "ньюз"? В Брюсселе обсуждают борьбу с "бичом современности" Термин "фейк ньюз" у всех на слуху, но точно определить, что это, оказалось не так-то просто. Этим сейчас занимаются журналисты из Европы и Азии в ходе "круглого стола" в Брюсселе. Среди них – обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.