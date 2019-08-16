"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами.
"Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что в случае изменения новых правил регулировки агрегаторов компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Предложение пересмотреть алгоритм
В среду "Коммерсант" сообщил о якобы депутатской инициативе запретить использование старых автомобилей. Эта новость вышла в новостной топ "Яндекса". Позже ее опровергли, но в Госдуме утверждают, что в "Яндекс.Новостях" по-прежнему отображалась недостоверная информация.
Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что депутаты пригласят представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные топы недостоверную информацию. В четверг его коллега Адальби Шхагошев сообщил, что предложил главе "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.
В самой компании имеющееся регулирование своей работы сочли достаточным. Представители "Яндекса" настаивают, что их агрегатор объединяет в своей ленте публикации крупнейших СМИ, при этом не осуществляя редакторскую функцию – в соответствии с действующим российским законодательном эта ответственность лежит на СМИ.
16 октября 2018, 13:38Радио"Фейк" или "ньюз"? В Брюсселе обсуждают борьбу с "бичом современности"Термин "фейк ньюз" у всех на слуху, но точно определить, что это, оказалось не так-то просто. Этим сейчас занимаются журналисты из Европы и Азии в ходе "круглого стола" в Брюсселе. Среди них – обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.