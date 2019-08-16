Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T22:45Z
https://ria.ru/20190816/1557587076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:315:3072:2043_1036x0_80_0_0_3213abaf0ac32fd2da7b2a230cc88f09.jpg
РИА Новости

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами

22:45 16.08.2019
486
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами.
"Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что в случае изменения новых правил регулировки агрегаторов компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
13 марта, 12:31РИА Новости
В Кремле признают наличие опасений по применению закона о борьбе с фейками

Предложение пересмотреть алгоритм

В среду "Коммерсант" сообщил о якобы депутатской инициативе запретить использование старых автомобилей. Эта новость вышла в новостной топ "Яндекса". Позже ее опровергли, но в Госдуме утверждают, что в "Яндекс.Новостях" по-прежнему отображалась недостоверная информация.
Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что депутаты пригласят представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные топы недостоверную информацию. В четверг его коллега Адальби Шхагошев сообщил, что предложил главе "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.
В самой компании имеющееся регулирование своей работы сочли достаточным. Представители "Яндекса" настаивают, что их агрегатор объединяет в своей ленте публикации крупнейших СМИ, при этом не осуществляя редакторскую функцию – в соответствии с действующим российским законодательном эта ответственность лежит на СМИ.
Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
16 октября 2018, 13:38Радио
"Фейк" или "ньюз"? В Брюсселе обсуждают борьбу с "бичом современности"Термин "фейк ньюз" у всех на слуху, но точно определить, что это, оказалось не так-то просто. Этим сейчас занимаются журналисты из Европы и Азии в ходе "круглого стола" в Брюсселе. Среди них – обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
433001
Обсудить 0
ЯндексГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
РИА
Новости
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Лента
новостей
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Вид на Северодвинск
В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния