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РИА Новости

В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью

22:04 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи cкорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Автомобиль Хонда, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машине скорой помощи. В результате ДТП пострадали: водитель Хонды и пассажиры скорой помощи - врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении управления ГИБДД.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, скорая следовала на заявку к больному.
По данному ДТП будет проведено расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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