В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

В пятницу в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника.

"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мэр обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.