В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после отравления нескольких жителей региона поручил выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло частного производителя на прилавках сельских магазинов, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов. Он также дал срочное поручение министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента", - сказал собеседник агентства.
Ранее прокуратура региона сообщила, что остатки подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились несколько жителей Ульяновской области, изъяты, по ним назначены экспертизы.