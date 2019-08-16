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РИА Новости

В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

20:13 16.08.2019 (обновлено: 21:59 16.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла. Архивное фото
САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после отравления нескольких жителей региона поручил выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло частного производителя на прилавках сельских магазинов, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
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"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов. Он также дал срочное поручение министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента", - сказал собеседник агентства.
Ранее прокуратура региона сообщила, что остатки подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились несколько жителей Ульяновской области, изъяты, по ним назначены экспертизы.
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Ульяновская областьУльяновскПроисшествия
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