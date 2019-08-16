В центре Петербурга состоялся флешмоб в честь фестиваля "Таврида-АРТ"

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел флешмоб представителей творческих сообществ Ленинградской области, посвященный старту фестиваля "Таврида-АРТ", который откроется 20 августа в Судаке.
Будущие участники фестиваля решили снять короткие ролики о том, как собираются в Крым и чего ждут от этой поездки. Чтобы продемонстрировать, что творчество – это их жизнь, прямо в центре Петербурга они станцевали под песню Леши Свик "Разные люди".
"Участники флешмоба зарядились отличным настроением и показали, что готовы представить наш регион как гостеприимный, богатый историей и культурой, а главное, талантливой молодежью!", – рассказала резидент форума в Ленинградской области Анна Похвалина.
По ее словам, фестиваль дает возможности развитию проектов и идей, созданию команд из разных регионов для продвижения и обмена опытом. Молодые люди снимают короткометражные фильмы, ставят спектакли, организуют выставки и показы, пишут музыку и песни.