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РИА Новости

В Петербурге три человека пострадали при стрельбе на рынке

19:23 16.08.2019 (обновлено: 23:20 16.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе на оптовом рынке в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по городу и области.
"Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. <...> В результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.
Личности всех участников конфликта устанавливаются.
Сотрудники тамбовского ОМОНа
15 августа, 19:46РИА Новости
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ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
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