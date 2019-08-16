В Петербурге три человека пострадали при стрельбе на рынке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе на оптовом рынке в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по городу и области.

"Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. <...> В результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия", — сказал собеседник агентства.