Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T17:41Z
https://ria.ru/20190816/1557579798.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154922/97/1549229725_0:205:3078:1936_1036x0_80_0_0_801c138d088cc51adb37ddb8b46fda76.jpg
РИА Новости

ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

17:41 16.08.2019
211
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Центральной избирательной комиссии Украины
Здание Центральной избирательной комиссии Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Центральной избирательной комиссии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Ранее Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в 210 округе, протокол был подан 6 августа. По данным ЦИК, избирательная комиссия должна была до 12.00 16 августа представить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный", однако это не было сделано.
"ЦИК установил грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией конституции и законов Украины... и досрочно прекратил полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно решению ЦИК, полномочия ОИК в округе № 210 по установлению итогов голосования будет осуществлять Центризбирком. ЦИК решил обратиться в Нацполицию, чтобы обеспечить сохранность избирательной документации окружной избирательной комиссии для формирования ее нового состава.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
24 июля, 08:00РИА Новости
Украина дает миру уникальный урок демократии
030000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЦИК УкраиныЧерниговская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против главы СБУ
РИА
Новости
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины заявил, что среди заложников в Камеруне есть гражданин страны
Бывший вице-канцлер Австрии Ханс-Кристиан Штрахе
В Австрии представитель Штрахе подал в суд на создателя скандального видео
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме не видят катастрофы в отказе Киева снять водную блокаду Крыма
Лента
новостей
Американская военная техника в Сирии
Названа дата начала работы координационного центра Турции и США по Сирии
Сомалийский пират
В Камеруне полиция не подтвердила захват судна с российскими моряками
Стокгольм
Швеция выдаст Дании подозреваемого во взрыве в Копенгагене
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Ростовской области будут судить за совершенное 40 лет назад убийство
Министр обороны Сербии Александр Вулин во время осмотра вертолета Ми-35М в Ростове-на-Дону
Министр обороны Сербии высоко оценил Ми-35 на заводе в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Макрон обсудят конфликт на Украине
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Украинцы поддерживают диалог Путина и Зеленского, заявил Медведчук
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG уложила 73,6% протяженности труб "Северного потока — 2"
Исламабад, Пакистан
Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник
Гренландия
"Продам хрущевку!" В Сети высмеяли планы Трампа о покупке Гренландии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния