ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Ранее Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в 210 округе, протокол был подан 6 августа. По данным ЦИК, избирательная комиссия должна была до 12.00 16 августа представить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный", однако это не было сделано.
"ЦИК установил грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией конституции и законов Украины... и досрочно прекратил полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно решению ЦИК, полномочия ОИК в округе № 210 по установлению итогов голосования будет осуществлять Центризбирком. ЦИК решил обратиться в Нацполицию, чтобы обеспечить сохранность избирательной документации окружной избирательной комиссии для формирования ее нового состава.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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