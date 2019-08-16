ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.

Ранее Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в 210 округе, протокол был подан 6 августа. По данным ЦИК, избирательная комиссия должна была до 12.00 16 августа представить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный", однако это не было сделано.

"ЦИК установил грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией конституции и законов Украины... и досрочно прекратил полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно решению ЦИК, полномочия ОИК в округе № 210 по установлению итогов голосования будет осуществлять Центризбирком. ЦИК решил обратиться в Нацполицию, чтобы обеспечить сохранность избирательной документации окружной избирательной комиссии для формирования ее нового состава.