"Продам хрущевку!" В Сети высмеяли планы Трампа о покупке Гренландии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли сообщения о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию.
Ранее об идее американского лидера приобрести принадлежащий Дании остров написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
"Продам шесть соток земли (в собственности) под военную базу США или иные нужды, по цене договоримся. Кто-нибудь, сообщите Трампу", — пошутил Desolate DVarg Egregor.
"Сейчас выяснится, что там тирания и срочно нужна демократия", — отметил Алексей Семенов.
"А на сдачу еще Украину заберет", — написал @ranec74.
"Купите, пожалуйста, до кучи хрущевку на улице Ш-ва, дом 6. Очень надо", — присоединился Vladimir Liberzon.
"Долларов напечатают много-много и на эти деньги купят", — предположили в комментариях.
"Пока доллар не рухнул, надо что-то успеть купить, лучше недвижимость", — добавил bbask.
Датских политиков возмутила публикация WSJ о намерениях Трампа. В МИД Гренландии, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".
Вчера, 16:34РИА НовостиХотеть не вредно