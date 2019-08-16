Вопросы поставки Турции второй партии С-400 прорабатываются, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вопрос поставок второй партии ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается, в сфере военно-технического сотрудничества двух стран переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400, вы знаете,... в рамках существующих договоренностей. Они реализуются активно", - сказал Ушаков.

На вопрос о том, ставит ли турецкая сторона официально вопрос о возможных поставках истребителей Су-35, Ушаков ответил, что "конкретно по самолетам" он не стал бы говорить. "Что касается военно-технического сотрудничества, то переговоры с турецкой стороной ведутся по самому широкому перечню вопросов", - добавил он.

Об интересе Турции к российским истребителям поколения 4++ написала местная газета Yeni Şafak со ссылкой на военный источник. По ее информации, заинтересованные ведомства оценят российское предложение и, в случае положительного решения, дадут старт переговорам.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.