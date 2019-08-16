Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Памятник Евдокии Бершанской в сквере у здания аэропорта "Краснодар"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина "во время полета нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор".

Нарушителем оказался 32-летний житель Кировска Ленинградской области, его доставили в линейный отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции...".