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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против главы СБУ

17:05 16.08.2019
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкРуководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица, сообщает в пятницу интернет-издание "Украинская правда".
Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро завести дело на Грицака из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога и взяточничества. Кроме Грицака в деле фигурируют бывший первый заместитель, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, прокурор Волынской области и начальник Главного следственного управления и других руководителей полиции.
"Восьмого августа на основании постановления... Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время осуществления расследования уголовного производства (дела – ред.) ", - цитирует издание ответ НАБУ на журналистский запрос.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, при этом официальное уведомление о подозрении пока никому из фигурантов не выносилось.
Дело возбуждено по части 2 статьи 372 УК Украины "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Василий ГрицакСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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