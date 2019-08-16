Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против главы СБУ

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица, сообщает в пятницу интернет-издание "Украинская правда".

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро завести дело на Грицака из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога и взяточничества. Кроме Грицака в деле фигурируют бывший первый заместитель, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, прокурор Волынской области и начальник Главного следственного управления и других руководителей полиции.

"Восьмого августа на основании постановления... Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время осуществления расследования уголовного производства (дела – ред.) ", - цитирует издание ответ НАБУ на журналистский запрос.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, при этом официальное уведомление о подозрении пока никому из фигурантов не выносилось.