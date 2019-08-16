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РИА Новости

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона

16:47 16.08.2019 (обновлено: 17:30 16.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах 19 августа обсудят Сирию, Ливию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Конечно, Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия", - сказал Ушаков.
По его словам, "в контексте Сирии, возможно, будет обсуждаться вопрос о новом четырехстороннем саммите". "Сейчас эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления. Но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - добавил он.
При этом, как отметил Ушаков, перед новым саммитом РФ-Франция-Турция-ФРГ по Сирии Россия настроена на проведение саммита в "астанинском формате" с участием России, Турции и Ирана.
"Планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем. Практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 16:35РИА Новости
Путин и Макрон обсудят конфликт на Украине
В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона. Встреча глав двух государств пройдет в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Брегансон.
Планируются переговоры в составе небольших делегаций, в которых с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Париже Алексей Мешков. Также запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция лидеров двух стран.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Война в СирииЭммануэль МакронЮрий УшаковВладимир ПутинФранцияРоссияИранВ мире
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