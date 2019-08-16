Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах 19 августа обсудят Сирию, Ливию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конечно, Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия", - сказал Ушаков.

По его словам, "в контексте Сирии, возможно, будет обсуждаться вопрос о новом четырехстороннем саммите". "Сейчас эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления. Но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - добавил он.

При этом, как отметил Ушаков, перед новым саммитом РФ-Франция-Турция-ФРГ по Сирии Россия настроена на проведение саммита в "астанинском формате" с участием России, Турции и Ирана.

"Планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем. Практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется", - добавил Ушаков.

В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона. Встреча глав двух государств пройдет в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Брегансон.