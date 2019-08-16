В Москве пройдет совет по безопасности с участием глав МИД России и Франции

"У нас контакты по политической линии активизировалась... Что очень важно - я хотел бы отметить, что согласовано проведение 9 сентября в Москве совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и министров обороны", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина во Францию.