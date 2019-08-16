Путин обсудит с главой Мозамбика подготовку первого саммита Россия-Африка

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 августа обсудит с президентом Мозамбика Филипе Ньюси подготовку первого саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как вы знаете, 23-24 октября мы проводим в Сочи первый саммит Россия-Африка. Опять-таки важно именно с мозамбикцем встретиться сейчас, в преддверии этого важнейшего события, потому что в Мозамбике на 15 октября назначены выборы, с учетом этих выборов сам президент Мозамбика не может принять участие в нашем саммите, будет направлена соответствующая делегация. Но мы с ним вот переговорим до этого и частично учтем все это в ходе саммита с другими африканцами", - сказал он, добавив, что лидеры также обсудят ход подготовки саммита.
Он отметил, что Ньюси в ходе визита также примет участие в двустороннем деловом форуме РФ-Мозамбик с участием бизнесменов двух стран.
"Готовится к подписанию несколько межправительственных и межведомственных, деловых соглашений", - уточнил он.