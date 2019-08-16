Ушаков рассказал об интересе российских компаний к работе в Мозамбике

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд российских компаний демонстрирует интерес к работе в Мозамбике, в том числе "Роснефть", "Камаз" и Газпромбанк, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Российские компании проявляют активный интерес к взаимовыгодному сотрудничеству с мозамбикскими партнерами. Интерес к работе в Мозамбике демонстрируют "Роснефть", ООО "УАЗ", ООО "ГАЗ", ПАО "Камаз", ООО "Интер РАО – Экспорт", ПАО "Силовые машины", ОАО "Росгеология", АО "Газпромбанк", АО "Институт Гидропроект", ООО "НТЦ Протей", ФГБУ НИИ "Восход" и другие отечественные экономоператоры", - сказал он.