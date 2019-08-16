Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:39Z
https://ria.ru/20190816/1557577109.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_0:0:2781:1565_1036x0_80_0_0_46252d06774e5d2fb0ec0b82d0bf05c6.jpg
РИА Новости

Ушаков рассказал об интересе российских компаний к работе в Мозамбике

16:39 16.08.2019
210
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд российских компаний демонстрирует интерес к работе в Мозамбике, в том числе "Роснефть", "Камаз" и Газпромбанк, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российские компании проявляют активный интерес к взаимовыгодному сотрудничеству с мозамбикскими партнерами. Интерес к работе в Мозамбике демонстрируют "Роснефть", ООО "УАЗ", ООО "ГАЗ", ПАО "Камаз", ООО "Интер РАО – Экспорт", ПАО "Силовые машины", ОАО "Росгеология", АО "Газпромбанк", АО "Институт Гидропроект", ООО "НТЦ Протей", ФГБУ НИИ "Восход" и другие отечественные экономоператоры", - сказал он.
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик. Архивное фото
7 марта 2018, 17:54РИА Новости
Мозамбик готов работать с Россией в энергетическом секторе
Визит президента Мозамбика Филипе Ньюси в Москву запланирован на 20-23 августа 2019 года.
202101
Обсудить 0
Юрий УшаковРоссияМозамбикЭкономика
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Россия пригласила премьера Британии и лидера КНДР на юбилей Победы
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с главой Мозамбика подготовку первого саммита Россия-Африка
Владимир Жириновский
Жириновский раскритиковал советский шлягер за пропаганду алкоголя
Улица Набережная в Оренбурге
В Оренбуржье запустят первое в России производство диметилсульфида
Лента
новостей
Кадр из сериала Друзья
В Британии осудили "двойника" актера из сериала "Друзья"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков анонсировал участие России в саммите АТЭС в Чили
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
В Москве пройдет совет по безопасности с участием глав МИД России и Франции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи
Ушаков анонсировал переговоры Путина и Моди
Исламабад, Пакистан
Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник
Сухогруз в море
Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Китая и Украины, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Россия и Франция проведут перекрестный год регионального сотрудничества
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Якутии загорелась подстанция шахты "Денисовская"
Сомалийский пират
Источник: пираты не выдвигали требований по захваченным в Камеруне морякам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния