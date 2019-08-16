Путин и Макрон обсудят конфликт на Украине

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник обсудят внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата", сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата", — сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина во Францию.
По его словам, планируется, что обсуждение перспектив выполнения минских соглашений на встрече Путина и Макрона пройдет "с учетом действий нового руководства Украины".