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РИА Новости

Путин и Макрон обсудят конфликт на Украине

16:35 16.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник обсудят внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата", сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата", — сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина во Францию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 13:07РИА Новости
Эксперт отметил важность диалога Путина и Макрона
По его словам, планируется, что обсуждение перспектив выполнения минских соглашений на встрече Путина и Макрона пройдет "с учетом действий нового руководства Украины".
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