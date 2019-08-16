Путин и Макрон обсудят конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник обсудят внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата", сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата", — сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина во Францию.