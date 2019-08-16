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РИА Новости

Россия поддерживает идею саммита в "нормандском формате", заявил Ушаков

16:34 16.08.2019 (обновлено: 16:35 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия в целом поддерживает идею провести саммит в нормандском формате, однако он должен быть тщательно подготовлен и принести результаты, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства на Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если проводить, то он должен быть самыми тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - сказал он.
Ушаков отметил, что проводить встречу "просто так", без тщательной подготовки Россия не хотела бы.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015.
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