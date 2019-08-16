Россия поддерживает идею саммита в "нормандском формате", заявил Ушаков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия в целом поддерживает идею провести саммит в нормандском формате, однако он должен быть тщательно подготовлен и принести результаты, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства на Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если проводить, то он должен быть самыми тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - сказал он.
Ушаков отметил, что проводить встречу "просто так", без тщательной подготовки Россия не хотела бы.