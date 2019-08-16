В Таджикистане российская туристка упала в горную реку

ДУШАНБЕ, 16 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. На востоке Таджикистана туристка из России упала с моста через реку Хингоб, ведутся поиски ее тела, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"61-летняя Ирина Претикова три дня назад переходила с еще пятью туристами мост через бурную горную реку Хингоб в Тавильдаринском районе, что на востоке Таджикистана, и упала в реку", - сказала она.
"Поиски ее тела продолжаются, их ведут сотрудники милиции и спасатели местного штаба по чрезвычайным ситуациям", - сказала она.
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