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РИА Новости

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

16:00 16.08.2019 (обновлено: 21:53 16.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
15 августа, 14:26РИА Новости
Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией
Кроме того, дипломат напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости, принадлежащие России, а также неоднократно похищали людей в других странах.
"Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — заключила дипломат.
О том, что Россия ворует у США технологии, Болтон заявил в интервью "Голосу Америки", говоря о ЧП на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя погибли пять человек.
Российские политики назвали эти обвинения голословными и неприемлемыми. Так, депутат Госдумы Александр Шерин потребовал, чтобы США предъявили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть. А сенатор Франц Клинцевич отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Архивное фото
17 июля, 02:53РИА Новости
Лавров напомнил о незаконном захвате США российской дипсобственности
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Джон БолтонМария ЗахароваМИД РФГосударственный департамент СШАМоскваРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
О, Мария Захарова появилась ! Давно не слышно было , наверное , в отпуске была . Отдыхала где-нибудь в Уральм
16 августа, 17:17
ДШДамир Шингареев
1772300125
Она же в Нью-Йорке на Бродвее проходила практику.
16 августа, 22:28
Серж Сержин
188230009
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