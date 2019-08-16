Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

фейсбуке , пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные. "Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.

Кроме того, дипломат напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости, принадлежащие России, а также неоднократно похищали людей в других странах.

"Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — заключила дипломат.

О том, что Россия ворует у США технологии, Болтон заявил в интервью "Голосу Америки", говоря о ЧП на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя погибли пять человек.