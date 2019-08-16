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РИА Новости

Таможня завела дело о заказе через интернет незарегистрированного лекарства

15:35 16.08.2019 (обновлено: 18:38 16.08.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту ввоза незарегистрированного психотропного лекарственного вещества.
Ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что в Москве задержали женщину, купившую через интернет лекарство "Фризиум". В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел не возбуждали.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
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Как сообщили в пресс-службе ФТС, женщину задержали на почте в Москве при получении таблеток с противосудорожным транквилизатором, который входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом в России.
"Данный лекарственный препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств", — пояснили в ведомстве.
По данным таможни, всего женщина получила три посылки из-за границы, в которых было 600 таблеток. Содержание клобазама подтвердила экспертиза.
Женщина пояснила, что заказала препарат через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына. Однако у нее не оказалось рецепта от врача или заключения консилиума о необходимости его применения.
"Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по статье УК "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов". Сейчас женщина проходит свидетелем по делу", — заключили в ведомстве.
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Этот случай — уже не первый подобный в России. В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело отменили.
В июле этого года в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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23 августа 2018, 13:05РИА Новости
Боль без рецепта: почему в России не хватает лекарств детям с эпилепсией
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Следственный комитет РФФедеральная таможенная служба РФМоскваРоссияПроисшествия
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