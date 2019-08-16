Таможня завела дело о заказе через интернет незарегистрированного лекарства

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту ввоза незарегистрированного психотропного лекарственного вещества.

Ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила , что в Москве задержали женщину, купившую через интернет лекарство "Фризиум". В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел не возбуждали.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, женщину задержали на почте в Москве при получении таблеток с противосудорожным транквилизатором, который входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом в России.

"Данный лекарственный препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств", — пояснили в ведомстве.

По данным таможни, всего женщина получила три посылки из-за границы, в которых было 600 таблеток. Содержание клобазама подтвердила экспертиза.

Женщина пояснила, что заказала препарат через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына. Однако у нее не оказалось рецепта от врача или заключения консилиума о необходимости его применения.

"Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по статье УК "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов". Сейчас женщина проходит свидетелем по делу", — заключили в ведомстве.

Этот случай — уже не первый подобный в России. В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело отменили.