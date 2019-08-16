Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства противодействия коррупции.
Так, в декларации, поданной 7 августа, сказано, что Порошенко работает в администрации президента и занимает должность президента Украины.
Из документа следует, что бывший украинский лидер в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".
Петр Порошенко являлся пятым президентом Украины с 2014 по 2019 год. По итогам очередных выборов главы государства президентский пост занял Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.