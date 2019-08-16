Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:45Z
https://ria.ru/20190816/1557572860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

15:21 16.08.2019 (обновлено: 16:45 16.08.2019)
5203
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства противодействия коррупции.
Так, в декларации, поданной 7 августа, сказано, что Порошенко работает в администрации президента и занимает должность президента Украины.
Из документа следует, что бывший украинский лидер в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".
Петр Порошенко являлся пятым президентом Украины с 2014 по 2019 год. По итогам очередных выборов главы государства президентский пост занял Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
24 июля, 08:00Религия и мировоззрение
Порошенко придумал, как свергнуть Зеленского
1122353931
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
В офисе президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Лента
новостей
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Международный украинский аэропорт Борисполь
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Хор мальчиков
В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь
Паспорт гражданина Украины
"Россиянам не доверяют". Почему "эмигранты" не хотят гражданство Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния