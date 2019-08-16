Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства. Об этом Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства противодействия коррупции.

Так, в декларации, поданной 7 августа, сказано, что Порошенко работает в администрации президента и занимает должность президента Украины.

Из документа следует, что бывший украинский лидер в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".