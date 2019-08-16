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РИА Новости

Медведчук усомнился в перспективах принятия закона об оппозиции на Украине

15:07 16.08.2019 (обновлено: 17:41 16.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что слабо верит в то, что Верховная рада Украины примет закон об оппозиции.
В четверг избранный в Верховную раду Украины от партии "Слуга народа" депутат Ирина Верещук заявила, что в новом составе парламента будет принят закон об оппозиции.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 августа, 14:18РИА Новости
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
"Я очень слабо верю в то, что новым парламентом будет принят закон об оппозиции. Но загнать под лавку партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" ни у кого не получится", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.
Он отметил, что "точно может гарантировать" данный факт.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
1 августа, 10:10РИА Новости
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