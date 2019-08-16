Медведчук усомнился в перспективах принятия закона об оппозиции на Украине

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что слабо верит в то, что Верховная рада Украины примет закон об оппозиции.

В четверг избранный в Верховную раду Украины от партии "Слуга народа" депутат Ирина Верещук заявила, что в новом составе парламента будет принят закон об оппозиции.

"Я очень слабо верю в то, что новым парламентом будет принят закон об оппозиции. Но загнать под лавку партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" ни у кого не получится", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.

Он отметил, что "точно может гарантировать" данный факт.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.