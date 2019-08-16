Медведчук заявил о необходимости комитета по Донбассу в Раде

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила выступает за создание комитета по Донбассу в Верховной раде для восстановления территориальной целостности Украины.
"Надо (создать - ред.) специальный комитет среди всех комитетов Верховной рады Украины, который будет заниматься вопросами подготовки законопроектов, связанными с мирным урегулированием, вопросами, связанными с восстановлением территорий, вопросами, которые можно назвать термином, который мы употребляем, - "вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс" и тем самым восстановить территориальную целостность Украины", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
По его словам, власти Украины не сделали ничего для восстановления мира в Донбассе.
Ранее лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко заявил, что комитет по Донбассу в Верховной раде не будет эффективен без прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
15 августа, 20:30Сказано в эфире - Радио Sputnik"Ситуация стала понятнее". Эксперт о стратегии Киева по Крыму и ДонбассуЗамруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Планы Киева прокомментировал в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.