Медведчук заявил о необходимости комитета по Донбассу в Раде

"Надо (создать - ред.) специальный комитет среди всех комитетов Верховной рады Украины, который будет заниматься вопросами подготовки законопроектов, связанными с мирным урегулированием, вопросами, связанными с восстановлением территорий, вопросами, которые можно назвать термином, который мы употребляем, - "вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс" и тем самым восстановить территориальную целостность Украины", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.