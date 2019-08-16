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РИА Новости

Медведчук заявил о необходимости комитета по Донбассу в Раде

14:46 16.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила выступает за создание комитета по Донбассу в Верховной раде для восстановления территориальной целостности Украины.
"Надо (создать - ред.) специальный комитет среди всех комитетов Верховной рады Украины, который будет заниматься вопросами подготовки законопроектов, связанными с мирным урегулированием, вопросами, связанными с восстановлением территорий, вопросами, которые можно назвать термином, который мы употребляем, - "вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс" и тем самым восстановить территориальную целостность Украины", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
По его словам, власти Украины не сделали ничего для восстановления мира в Донбассе.
Ранее лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко заявил, что комитет по Донбассу в Верховной раде не будет эффективен без прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
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"Ситуация стала понятнее". Эксперт о стратегии Киева по Крыму и ДонбассуЗамруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Планы Киева прокомментировал в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассВерховная Рада УкраиныПетр СимоненкоУкраинаВ мире
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