В Петербурге на строящемся ледоколе погиб электромонтажник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели электромонтажника после удара током на ледоколе в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По данным следствия, при проведении проверки одного из помещений на ледоколе была обнаружена неполадка в кабеле. При ее устранении работник получил электрический удар током. В результате инцидента по дороге в больницу мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В рамках проверки будут установлены причины и обстоятельства несчастного случая, информирует ведомство.

Представитель Северо-Западного следственного управления не уточнил РИА Новости, на каком ледоколе произошло ЧП. По информации региональных СМИ, речь идет о строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", где в ноябре 2018 года также произошел пожар.