В МВД рассказали подробности нападения с ложкой в поезде на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг - РИА Новости. Двое пьяных вахтовиков подрались в поезде, следовавшем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург, одного из них госпитализировали, второй оказался в отделе полиции, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Стало известно, что драка произошла в тамбуре вагона, очевидцы снимали происходящее на смартфоны с улицы. Одного из дерущихся позже вынесли из вагона и уложили на медицинскую каталку. В качестве оружия зачинщик драки использовал ложку.

"Вчера в поезде сообщением Новый Уренгой - Екатеринбург между следовавшими данным поездом вахтовиками произошел конфликт. Мужчины распивали спиртные напитки, конфликт перерос в драку. На станции Ханымей один из мужчин был госпитализирован, второго доставили в Ноябрьский линейный отдел полиции", - сказал представитель ведомства.

По его словам, правоохранители уже опросили свидетелей инцидента. В отношении обоих участников конфликта составлены протоколы об административном правонарушении. "После оценки степени причиненного ущерба будет принято процессуальное решение", - добавил собеседник агентства.