Жириновский раскритиковал советский шлягер за пропаганду алкоголя

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Музыкальные композиции и другие произведения культуры не должны пропагандировать употребление алкоголя, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, раскритиковав одну из известных советских песен.
В своем Telegram-канале Жириновский написал, что недавно услышал известную композицию "Пора в путь-дорогу", написанную Василием Соловьёвым-Седым и Соломоном Фогельсоном, где есть строчка: "Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные "У-2", но так, чтоб завтра не болела голова!".
"Я понимаю, это советская многими любимая песня, но разве нельзя выбрать любую другую без пропаганды алкоголя? Человек это слышит, и волей-неволей у него откладывается: раз в дорогу - нужно выпить. Зачем к этому приучать, да еще и через культуру?" - возмутился лидер ЛДПР.