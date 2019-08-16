Жириновский раскритиковал советский шлягер за пропаганду алкоголя

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Музыкальные композиции и другие произведения культуры не должны пропагандировать употребление алкоголя, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, раскритиковав одну из известных советских песен.

В своем Telegram-канале Жириновский написал, что недавно услышал известную композицию "Пора в путь-дорогу", написанную Василием Соловьёвым-Седым и Соломоном Фогельсоном, где есть строчка: "Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные "У-2", но так, чтоб завтра не болела голова!".