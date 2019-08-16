Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T15:27Z
https://ria.ru/20190816/1557570144.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155282/34/1552823400_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_03097e8605c48ef16f72494873eb14c9.jpg
РИА Новости

В Госдуме надеются на принятие закона о виноградарстве в начале осени

14:23 16.08.2019 (обновлено: 15:27 16.08.2019)
763
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиноградники в поселке Коктебель в Крыму
Виноградники в поселке Коктебель в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят уже в начале осенней сессии, считает один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы Владимир Синяговский.
"Данный законопроект давно ожидаем работниками отрасли и частными хозяйствами, занимающимися виноградарством и виноделием", — заявил он РИА Новости.
По его словам, из-за отсутствия должной законодательной базы у "людей, которые непосредственно работают на земле" возникают различные трудности.
Так, в этой отрасли трудятся более 86 тысяч человек, причем каждый гектар занятой в производстве земли дает в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 миллионов рублей в год, добавил Синяговский. Виноградарство — одна из важных отраслей экономики в Крыму, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области.
Вино
8 августа, 14:24РИА Новости
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
Поэтому депутаты во втором чтении старались пойти навстречу пожеланиям сельхозпроизводителей, подчеркнул он.
"Закон предусматривает государственную поддержку виноградарским и винодельческим хозяйствам, производящим продукцию из собственного винограда с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, являющуюся субъектом научной и инновационной деятельности", — сказал депутат.
По его мнению, предлагаемый законопроект устранит правовые пробелы, мешающие успешной работе отрасли, однако он по-прежнему нуждается в доработке.
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото
26 апреля, 04:56РИА Новости
В Крыму предложили создать программу развития виноделия юга России

Суть законопроекта

Законопроект предусматривает введение реестра виноградных насаждений.
В нем будут сведения о земельных участках, занятых виноградниками, о виноградарских и винодельческих хозяйствах, о гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство в целях выращивания и сбыта винограда.
Они должны будут каждый год декларировать урожай винограда, собранного для производства вина.
Эти сведения надо будет предоставлять в региональные органы власти.
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
8 августа, 14:25РИА Новости
Эксперт рассказал о росте качества российского вина
Проект также определяет, как государство будет стимулировать развитие отрасли, полномочия органов власти, функции саморегулируемых организаций и лицензионные требования к производителям винодельческой продукции.
При этом предусматривается предоставление господдержки на различные цели:
обеспечение закладки виноградников и ухода за ними,
осуществление научно-исследовательской, научно-технической, образовательной деятельности,
формирование и развитие системы кредитования,
продвижение на внутренний и внешний рынки российского вина из отечественного винограда
и другие.
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
14 августа, 11:08Радио
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее вино
1411104
Обсудить 0
Министерство сельского хозяйства РФГосдума РФЕдиная РоссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Лента
новостей
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния