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РИА Новости

В Петербурге выявили факты побоев и вымогательств в "Крестах-2"

14:17 16.08.2019 (обновлено: 14:19 16.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Проверка, проводимая Федеральной службой исполнения наказаний России, выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском СИЗО-1, известном как "Кресты-2", а также установила факты избиений и вымогательств, сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.
Ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В связи с этим о проверках сообщили ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.
Сотрудник ФСИН
8 августа, 10:55РИА Новости
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"В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц - как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения", - сказал Бояринев.
По его словам, целью проверки также является оценить роль в этих ЧП руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти. "Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и так далее", - уточнил Бояринев.
Результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе. "Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных решений и кадровых решений. На основе его будут выработаны мероприятия по профилактике и недопущения подобных происшествий в других исправительных учреждениях страны", - заключил замдиректора ФСИН.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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