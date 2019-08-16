В Петербурге выявили факты побоев и вымогательств в "Крестах-2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Проверка, проводимая Федеральной службой исполнения наказаний России, выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском СИЗО-1, известном как "Кресты-2", а также установила факты избиений и вымогательств, сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

Ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В связи с этим о проверках сообщили ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.

"В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц - как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения", - сказал Бояринев.

По его словам, целью проверки также является оценить роль в этих ЧП руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти. "Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и так далее", - уточнил Бояринев.