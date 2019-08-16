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РИА Новости

СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом

13:57 16.08.2019 (обновлено: 15:13 16.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.
В ведомстве отметили, что за последние дни с подозрением на отравление в больницы Ульяновска доставили семь человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Жизни детей ничего не угрожает.
"Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления", — говорится в пресс-релизе.
Следователи проводят проверку, по ее итогам примут процессуальное решение.
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15 августа, 16:06РИА Новости
В Самаре подтвердили смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана
Ранее о госпитализации семерых человек с подозрением на отравление и смерти одного из них сообщили в Минздраве Ульяновской области. Там отметили, что все пациенты были родственниками или коллегами.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что они употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло.
Пострадавшие подозревают, что в него каким-то образом попал крысиный яд, добавил собеседник агентства.
По его данным, масло изготовил пенсионер из Тереньгульского района. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области. Несколько бутылок пенсионер отдал этому знакомому, часть — своей дочери, еще часть — оставил себе.
Кроме того, по данным регионального Минздрава, 3 августа скончалась женщина, которую госпитализировали с похожими симптомами.
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Вчера, 12:52РИА Новости
Источник назвал возможную причину отравления жителей Ульяновской области
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Следственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Зарабатывать нужно нормально, что бы не травиться от всякой фигни. Сами виноваты !
16 августа, 20:04
Патриот Сверхдержавы
1000521
Да в магазах сейчас не то что масло с крысиным ядом продают , так же хлеб с тараканом . Сам лично видел.
16 августа, 19:55
Тимуджин Васерманович
3110013
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